Probealarm in Heiligenhaus : Sirenen ertönen Donnerstag, ab 11 Uhr

Probealarm in Heiligenhaus

Die Alarmsystem werden am Donnerstag landesweit geprüft. Foto: pixabay

Heiligenhaus Am Donnerstag, 11. März, heulen in Heiligenhaus ab 11 Uhr die Sirenen. Zum landesweiten Probealarm werden erneut die Systeme getestet. Die Stadt Ratingen bleibt nach Feuerwehrangaben außen vor, es können aber Sirenen aus Nachbarstädten zu hören sein.

(köh) Im Kreis Mettmann wird aktuell das Sirenennetz komplett modernisiert. Dabei werden auch bestehende Lücken geschlossen, sodass künftig kreisweit in allen Städten ein flächendeckendes modernes Sirenensystem zur Verfügung steht. Das teilt die Feuerwehr Ratingen mit. Insgesamt werden 125 neue Sirenen im Kreisgebiet installiert. Mit der Montage der ersten Anlagen soll in Kürze begonnen werden.

Den Ablauf des Warntages schildert die Feuerwehr Heiligenhaus vorab so: Zeitgleich wird über die Warn-App "NINA" auf dem Smartphone ein Testalarm ausgelöst. Die Systeme werden getestet, jeder sollte wissen, was im Notfall zu tun ist.

Um 11 Uhr werden in Heiligenhaus und Umgebung die Sirenen heulen. Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall "Entwarnung" bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Was man zum Warntag in Kaarst wissen muss

Landesweiter Probealarm 2021 : Was man zum Warntag in Kaarst wissen muss

Was man zum Warntag in Neuss wissen muss

Landesweiter Probealarm : Was man zum Warntag in Neuss wissen muss

Landesweit heulen am Donnerstag die Sirenen

Alarm in Mönchengladbach

Alarm in Mönchengladbach : Landesweit heulen am Donnerstag die Sirenen

Es geht nur um einen Test. Trotzdem informiert die Feuerwehr darüber, wie man sich in einem Ernstfall verhalten sollte: Dann sollen die Bürger bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (WDR 2 und Radio Neandertal) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 sind nur in Notfällen zu wählen! Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger ausreichend informiert sind, können sie sich und anderen in Gefahrensituationen helfen.