Konzert mit „Brasssonanz“ : Dom-Verein plant Musik und Lichterglanz

Rolf Hitzbleck und Hans Berresheim (rechts) haben das Ensemble „Brassonanz“ für einen weiteren Auftritt in Heiligenhaus gewonnen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Mit den jungen Musikern von „Brasssonanz“ geht in St. Suitbertus ein vielfach besonderes Jahr dem Ende entgegen.

Von Henry Kreilmann

Bereits im letzten Jahr haben die jungen Musikerinnen und Musiker des Blechbläserensembles „Brasssonanz“ ihre Version von „Händel und Gretel“ in die Pfarrkirche St. Suitbertus gebracht. In diesem Jahr sind die zwölf Blechbläser wieder da und haben am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, ein klassisches vorweihnachtliches Konzert im Gepäck, gespickt mit Bachs Weihnachtsoratorium Nr. 64, Vivaldis Doppelkonzert in a-Moll, Händels „Halleluja“ aus Messias und dem Einzug der Königin von Saba, sowie klassischen Weihnachtsliedern. Und „der Abschluss wird ein kleines Geheimnis sein, dass die Zuhörer begeistern wird“, kündigt Rolf Hitzbleck, zweiter Vorsitzender des Fördervereins „Unser Dom“ an.

„Wir sind sehr stolz, dass sie wieder Zeit finden, in Heiligenhaus zu spielen, ein echtes Highlight.“ Die Musikerinnen und Musiker von Brassonanz, ausgebildet und beheimatet im Bundes- und diversen Landesjugendorchestern, spielen Konzerte in ganz Deutschland, darunter der Hamburger Elbphilharmonie oder auch auf Günter Jauchs Weingut. Von der Heiligenhauser Kirche müssen die jungen Talente dabei so begeistert gewesen sein, dass sie gerne noch einmal vorbeischauen. Für Hitzbleck ein schöner Anlass, Menschen auch abseits der Gottesdienste in den Raum Kirche zu bitten. Wie bereits aus vorangegangen Veranstaltungen bekannt, wird der Förderverein den Reinerlös in Erhaltung und Verschönerung der denkmalgeschützten Pfarrkirche weiterleiten.

INFO Hier gibt es die Tickets Karten für das Konzert am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Suitbertus gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro, sowie im Kultur- und Bürgerbüro, wie auch der Bücherhandlung „Bücher und Mehr“, sowie online auf Neanderticket.de. Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 12 Euro (Schüler/Studierende). Im Pfarrbüro können Menschen in finanziell schwierigen Situationen einen Nachlass erhalten.

Nachdem nun der Kirchenvorplatz, an dessen Finanzierung sich der Förderverein beteiligt hat und nach dessen Wunsch der Platz zukünftig offiziell den Namen „Domplatz“ erhalten soll, baulich neu gestaltet und fertig gestellt wurde, wurde nun eine neue Baustelle gefunden: „Auf Höhe von 32 Metern steht unser Chorkreuz auf einem zum Südring ausgerichteten Turm, das muss restauriert werden“, berichtet der zweite Vorsitzende über das verrostete Kreuz. Im Rahmen dessen hat ein Kunstschmied das Dach der Kirche mit einer Drohne überflogen und noch weitere Baustellen entdeckt, „der Wetterhahn ist ebenso restaurierungsbedürftig und auch manche Dachschindeln sind in der Regenrinne gelandet.“ Bei der Sanierung des Daches des denkmalgeschützten Gebäudes rechnet der Förderverein mit einer fünfstelligen Summe, in die auch der Erlös des Konzertes einfließen will. Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat der Förderverein, der heute 90 Mitglieder hat, insgesamt über 250.000 Euro an Spenden sammeln können.

Am Samstag, 16. November, 17 Uhr wird der neu gestaltete Domplatz dann zur Bühne eines Lichtermeers von „einer Million Sterne“. Unter diesem Titel werden deutschland- und europaweit öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere verwandelt, um ein Zeichen für eine gerechtere Welt zu setzen. Auch in Heiligenhaus werden ab 17 Uhr auf dem Domplatz vor St. Suitbertus mehr als 500 Kerzen im Rahmen der Caritas-Aktion leuchten, als Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not hier und weltweit.