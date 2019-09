Heiligenhaus : Neue Straße soll „Am Alten Pastorat“ heißen

Heiligenhaus (RP) In Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereiches Ladestraße soll für die Passage zwischen Hauptstraße und Westfalenstraße ein angemessener Name vergeben werden. Diese Verbindungsachse ist derzeit Teil der Ladestraße und bildet die Sichtachse und Passage zwischen Hauptstraße und Campus dar.

Der geschichtliche Hintergrund: Das „Alte Pastorat“ an der Hauptstraße 185 gehört für viele Bürger zu den markantesten Gebäuden in der Stadt. „Pastorat“ steht für Pfarrhaus und beherbergt die Amtsräume oder Wohnung eines Pfarrers oder Pastors. In HeilIgenhaus wurde das Gebäude 1893 als lutherisches Pfarrhaus errichtet und von 1894 bis 1965 von evangelischen Pfarrern bewohnt. 1965 wurde In direkter Nachbarschaft mit dem Haus der Kirche ein Mehrzweckbau als Gemeindezentrum eröffnet.