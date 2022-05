Heiligenhauser Kitas : Ü-Drei-Betreuung steht wieder neu zur Diskussion

Heiligenhaus Eltern, Tagesmütter und Erzieherinnen mussten in den vergangenen zwei Jahren viele zusätzliche Hürden nehmen, um die Kleinsten zu betreuen. Über Hilfen wird beraten.

(RP) Eltern, Tagesmütter und Erzieherinnen mussten in den vergangenen zwei Jahren viele zusätzliche Hürden nehmen, um die Kleinsten zu betreuen. Lockdowns, Coronaverordnungen, die meist erst Samstagabends kamen, unklare Anordnungen, Isolationspflicht,Testpflicht, Informationsgespräche, Erkrankungen, Sorgen von Eltern, Kindern und Betreuern, und immer mehr Bürokratie waren das Tagesgeschäft. Für den Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 3. Mai, hat die SPD daher zwei Anträge formuliert, die helfen sollen, die aktuelle Situation zu verbessern. „Einen wichtigen Schritt hat die Stadt bereits getan, indem die geplante Schließung der U3-Gruppe in der KiTa Steppkeshaus wieder rückgängig gemacht wurde“, sagt Simone Sönmez, die als sachkundige Bürgerin der SPD die Idee für den Antrag hatte. „Im letzten Jugendhilfeausschuss im Februar wurde das bereits beschlossen“, ergänzt Anja Tackenberg, die als Sprecherin für die IG der Heiligenhauser Tagesmütter mit im Jugendhilfeauschuss sitzt. „Die Tagesmütter leisten einen unglaublich wichtigen Job“, betont Sönmez, die selbst bald Mutter von drei Töchtern ist. „Deswegen haben wir uns auch erst letzte Woche noch mit den Tagesmüttern abgestimmt, wie die Vertretungsregelung verbessert werden könnte“, um die es im zweiten Schritt des Antrages geht. Für die SPD-Politikerin kann das nur passieren, wenn auch der politische Wille zur Personalaufstockung gegeben ist. „Wir reden hier ja nicht über Unsummen, sondern für die Vertretung wäre eine halbe Stelle wahrscheinlich ausreichend.“ Da immer mehr Familien nach Heiligenhaus zögen und auch die Geburtenrate 2021 die höchste seit 20 Jahren in NRW war, werde der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen mittelfristig weiter steigen. Für die beiden Anträge, die das SPD-Ratsmitglied Jana Janssen am Dienstag im Jugendhilfeausschuss vorstellen wird, hoffen Anja Tackenberg und Simone Sönmez daher, dass auch die anderen Fraktionen die Problematik erkennen und den Anträgen zustimmen werden.