Beleuchtungskonzept Selbecker Straße Straßenlampen: Dimmen oder Bewegungssteuerung?

Im Rahmen des Masterplans Licht und auch in der Diskussion der letzten Beleuchtungsmaßnahmen in Heiligenhaus ist neben der bereits umgesetzten zeitabhängigen Dimmung in Abhängigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den jeweiligen Straßen das Thema bewegungsabhängige Steuerung der Beleuchtung im Fokus. Allerdings erklärt die Verwaltung dass diese Steuerung mit den auf dem Markt angebotenen Sensoren noch nicht zuverlässig funktioniert. Das Problem: Die Sensoren müssen zum einen auch langsame Fußgänger, die am Wegesrand laufen und auch mal stehen bleiben, erkennen. Zum anderen sollen die Sensoren aber nicht durch Tiere ausgelöst werden, die über die Straße laufen oder im Bereich der Sensoren fliegen. Auch die Bewegung in Baumästen kann dazu führen, dass die Sensoren bei Wind dauernd auslösen. Ein Problem, das auch Hausbesitzer mit installierten Bewegungsmeldern kennen.