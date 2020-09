Themenpaket für Heiligenhaus : Mit Fahrplan: Digitalisierung im Rathaus

Eines der Fernziele ist „möglichst papierloses Arbeiten der politischen Gremien“ in der Stadt. Aktuell werden pro Jahr 243.000 Blatt für diese Zwecke ausgedruckt. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Heiligenhaus Unter anderem geht es um Zusammenarbeit mit den Städten Velbert und Wülfrath auf diesem weiten Feld. Der Hauptausschuss machte den Weg frei für ein Themenpaket. Es wird auch den neuen Rat beschäftigen.

Die neue Mikrofonanlage im großen Ratsaal hat noch so einige kleine Tücken. Wann und wo muss gedrückt werden? Wer kann wann sprechen? Doch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten den Dreh nach einer kleinen Technikeinweisung der IT dann doch schnell raus – und fanden richtig Gefallen an der technischen Neuerung im großen Sitzungssaal des Rathauses: „So macht das Diskutieren richtig Spaß“, stellte FDP-Fraktionschef Volker Ebel fest.