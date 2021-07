Smart City Heiligenhaus : Neu ab August: Zur Grünannahmestelle mit Mail und QR-Code

Grünabfallannahmestelle in Heiligenhaus auf der Friedhofsstraße jetzt auch digital Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus In Heiligenhaus wird es künftig möglich sein, Grünabfall- und Bauschuttkarten online zu erwerben. Dafür wurden ein elektronisches Bezahlsystem und sogenannte Ticketshops eingeführt.

(RP) Innerhalb eines weiteren städtischen Projektes konnte die Digitalisierung vorangetrieben werden. Vom 1. August an wird es in Heiligenhaus möglich sein, Grünabfall- und Bauschuttkarten online zu erwerben.

In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Düsseldorf hat die Stadt Heiligenhaus ein elektronisches Bezahlsystem und sogenannte Ticketshops eingeführt, die im ersten Schritt für Grünabfall- und Bauschuttkarten verwendet werden können.

Die Verwendung des Ticketshops und Bezahlsystems für Abfallkarten gibt es in der Umgebung bisher noch nicht. „Heiligenhaus ist somit Vorreiter für diesen digitalen Service“, wie die Organisatoren mitteilen.

Interessenten können sich auf der städtischen Homepage unter Service die jeweiligen Karten auswählen, ein Online-Ticket kaufen und bezahlen. Dieses wird an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.

So läuft der Ticket-Verkauf für Borussias Saisonstart ab

Bis zu 23.000 Zuschauer gegen Bayern : So läuft der Ticket-Verkauf für Borussias Saisonstart ab

Eigene Währung in Wermelskirchen

Eigene Währung in Wermelskirchen : Digitale Dellmark erfolgreich eingeführt

Ein QR-Codes ist dort enthalten, welcher an der Grünabfallannahmestelle bei den Mitarbeitern vor Ort über das Smartphone oder in ausgedruckter Version vorgezeigt werden muss, um per Scan entwertet zu werden.