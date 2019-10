Verwaltungspläne : Rathaus digital – so geht es weiter

Rathaus digital – so geht es weiter

Der komplette Internet-Auftritt der Stadt steht zur Runderneuerung an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Haben Aktenschränke bald ausgedient? Geplant sind der papierlose Ratsaal, eine moderne Webseite und eine Bürger-App für die Stadt.

Für den Haupt- und Finanzausschuss, sowie den Rat stapeln sich die Dokumentenbündel mit gerne mal mehreren hundert Seiten wichtiger Unterlagen vor jedem Einzelnen auf dem Tisch. Das könnte sich bald ändern: Noch in diesem Jahr soll ein modernes Ratsinformationssystem Einzug ins Rathaus halten.

Dann sollen auf www.intern-heiligenhaus.de nicht mehr nur eingescannte Dokumente für die Politiker und die Bürger verfügbar sein, sondern eine „dem modernen Stand“ entsprechende Technik, die auch für einen papierlosen Ratssaal sorgen und das Suchen erleichtern soll. Auf Anfrage des Bündnisgrünen Lothar Nuthmann hat die Verwaltung sich im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss zur Digitalisierung in mehreren Bereichen des Rathauses geäußert. Zuvor hatten sich die Ratsleute in der Juli-Sitzung auch fraktionsübergreifend für das „papierlose Büro“ ausgesprochen.

Die Stadtverwaltung plant in Zusammenarbeit mit den Heiligenhauser Stadtwerken die Anschaffung von mindestens zwei E-Autos, die tagsüber als Dienstfahrzeuge und außerhalb der Dienstzeit als Mietwagen für Heiligenhauser Bürger fungieren soll. Die Reservierung und Aktivierung soll über eine App geregelt werden.

Von Stefan Okon, (WAHL) kam der Vorschlag, Tablets für die Mandatsträger durch den Wegfall der „erheblichen Portogebühren“ gegen zu finanzieren. Derzeit in der Entwicklung ist auch eine Bürger-App, in der Einwohner ihre Verwaltungsangelegenheiten fortan online erledigen können: Für eine erste Ausbaustufe sind folgende Funktionen in der Diskussion: Abfallkarten online kaufen/entwerten, Abfallkalender, Sperrmüllanmeldung, Bußgelder und Gebühren bezahlen, Baulastenauskunft beantragen und bezahlen, Steuerliche Anmeldung eines Hundes, Urkunden beantragen und bezahlen.