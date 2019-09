Heiligenhaus : Die Neuen bei der Stadtverwaltung

Heiligenhaus Sie gehen in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen an den Start, Praktika und Studium inklusive.

(köh) „Anwärter für die Laufbahn des gehobenen, nicht-technischen Verwaltungsdiensts“ – doch, das ist eine Berufsbezeichnung. An deren Ende wird in drei Jahren der akademische Titel „Bachelor of Laws“ stehen. Für Hilal Caka und Gerrit Griebls begann ihre Verwaltungslaufbahn mit dem Amtseid im Rathaus. Hinter den beiden liegen Abitur und Suswahlverfahren, vor ihnen der Bachelor-Studiengang „Kommunaler Verwaltungsdienst“. Der dauert drei Jahre und gliedert sich in 65 Wochen fachwissenschaftliche Studienzeit in Dusiburg, einen Projektbereich und 62 Wochen fachpraktische Ausbildung im Heiligenhauser Rathaus. Dort absolvieren sie zum Start gerade ihr Einführungspraktikum.