Ein Fall für Fans : Folk vom Feinsten: Die Henry Sisters kommen in den Club

Heiligenhaus Noch ein klein wenig Geduld brauchen die Fans, dann sind sie da: Am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, gastierten „The Henry Girls“ im Club, Hülsbecker Str. 16.

Karen (Fiddle Vocals), Lorna (Vocals, Accordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Vocass) sind in ihrer Heimat Malin, einem malerischen Städtchen auf der Inish Eoghain Halbinsel in Nord Donegal, schon von jeher als „The Henry Girls“ bekannt. Keiner weiß so recht warum, aber irgendwie blieb der ungewöhnliche Name an den drei Schwestern haften. Früh schon bekamen die jungen Mädchen Unterricht und zu Hause war mehrstimmiges Singen an der Tagesordnung, jetzt ist es ihr Markenzeichen.