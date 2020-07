Heiligenhaus : Wie eine Bücherei ihren Standort findet

Heiligenhaus Seit 1908 hat Heiligenhaus eine eigene Stadtbibliothek. Und die hat eine durchaus „bewegte Geschichte“. Das ist angesichts ihrer zahlreichen, wechselnden Adressen im Laufe der Zeit durchaus wörtlich zu verstehen.

In Bibliotheken ist die „Flatrate“ für den Buch-Nachschub Konzept. In Heiligenhaus hat die städtische Bücherei ihren Anfang in dem Jahr, in dem der deutsche Rudolf Eucken den Literaturnobelpreis bekam – 1908. An einem Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnete in Heiligenhaus, unter dem Vorsitz des damaligen Bürgermeisters Paul Freund, die erste städtische Volksbücherei. Das geschah auf Bestreben der Ortsgruppe des „Bergischen Vereins für Gemeinwohl“, sie wollten unter sozialen Gesichtspunkten eine Bildungs- und Informationsstätte für jedermann einrichten. So stiftete der Verein 158 Bücher und erhielt noch einmal 80 Bücher von der „Berliner Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung“ zur Verfügung, so dass 238 Bücher zum Erstbestand der HeiligenhauserVolksbücherei zählten. Noch Jahrzehntelang sollte hier eine Ausleih-Praxis gelten, die heute doch für Schmunzeln sorgen dürfte: Der Bibliothekar bestimmte, wer was zu lesen bekam und wer welche Bücher nicht in die Hand bekam.