Sozialdezernat in Heiligenhaus : Neues Dezernat erarbeitet Konzepte

Sozialdezernat in Heiligenhaus

Heiligenhaus Vor zwei Jahren übernahm Thomas Langmesser das DEzernat für Jugend, Soziales und Kultur. Das Familienzentrum Oberilp ist ein erster Erfolg. Weitere Herausforderungen warten.

Einst als Honorarkraft im benachbarten Spielhaus gestartet, sieht er den Umbau des alten Schulhauses als Glücksfall für den Stadtteil. „Damit konnten wir einen Leerstand an zentraler Stelle vermeiden und das Haus einer sinnvollen Nutzung zuführen, von der der Stadtteil profitiert.“ Vor zwei Jahren übernahm er im Rathaus das Aufgaben-Trio Jugend, Soziales und Kultur, das damit erstmals in einem eigenen Dezernat untergebracht wurde. Und damit drei Aufgabenbereiche, die ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringen.

Zeit für das Gestalten bleibt seitdem allerdings nur bedingt. Der Personalnot geschuldete Lücken beschäftigten ihn nicht nur im ersten Jahr – das Thema setzt sich fort. „Es ist schwer, an gutes pädagogisches Personal zu kommen. Unser Ansatz ist deswegen, die guten Leute, die wir haben, zu halten.“ Dafür gelte es Konzepte zu finden. Seit Januar ist mit Thomas Kaminski die offene Stelle der Leitung des Jugendamtes besetzt. „Aber als ich dachte, jetzt mal ein bisschen Luft zu haben, kam Corona“, sagt Langmesser. Es bleibt also viel zu tun in der Ausgestaltung des Dezernats.