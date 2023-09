Patientenversorgung in Heiligenhaus Mit einer Blutspende Leben retten

Der nächste Termin in Heiligenhaus ist am Mittwoch, 27. September. In der Filiale der Kreissparkasse Düsseldorf an der Hauptstraße 160 kann dann von 14 bis 18.30 Uhr Blut gespendet werden. Einen weiteren Termin bietet der DRK-Blutspendedienst West am Mittwoch, 25. Oktober, von 15 bis 19.30 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße 75 an.