Session : Der närrische Fahrplan bis zum Zoch am Nelkensamstag

Der närrische Fahrplan bis zum Zoch am Nelkensamstag

Die „Schlümpfe“ der Kita Isenbügel wissen, was einen richtig schönen „Zoch“ ausmacht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (köh) Klar, der Nelkensamstag am 22. Februar, ist für die Heljens-Jecken und alle Karnevalsfreunde am dicksten im Kalender markiert, dann startet mittags der Zoch durch die Innenstadt. Doch bis dahin herrscht im Kalender alles andere als gähnende Leere.

Am Mittwoch , 19. Februar, 16 bis 21 Uhr, ist „Narrenwecken“ auf dem Rathausplatz. Das heißt: Ein Bierwagen versorgt die Besucher mit kühlen Getränken, neben Bier und Softgetränken gibt es auch Sekt, Wein und Schnaps. Für schlechtes Wetter ist vorgesorgt, denn ein zusätzlicher Stand mit Glühwein und Kakao lässt bei niedrigen Temperaturen die innere Hitze steigen. Ein Grillstand ist auch da. „DJ Musik“ sorgt für die passende Karnevalsstimmung, außerdem darf man sich um 17.30 Uhr auf das Prinzenpaar aus Angermund und um 18 Uhr auf das Ratinger Prinzenpaar freuen. Des weiteren gibt es einen „Fanstand“ mit Heljens-Jecken Schals, Button, Orden, Mützen und Aufklebern.

Donnerstag, 11.11 Uhr, beginn der Rathaussturm, angeführt von Obermöhne Conny Breiden.. Das Programm der Heljens Jecken drumherum geht bis 15 Uhr. Die Party auf dem Rathausplatz startet bereits um 10 Uhr mit Musik, Gegrilltem und einem Bierwagen mit kühlen Getränken wie Bier, Sekt, Wein, Softgetränke, Schnaps. Im Rathaus versorgen die Heljens-Jecken die Feiernden mit Leckereien wie Frikadellen, Mettwürstchen, belegten Brötchen und Nudelsalat. Besonderheit: Es gibt Verzehrkarten, am Eingangsbereich ist eine Kasse, an der man diese Karten erwerben kann. Die Anzahl der Personen, die ins Rathaus können ist leider begrenzt. Aber auch auf dem Rathausplatz wird stets für die Versorgung und Unterhaltung gesorgt sein, kündigen die Organisatoren an.