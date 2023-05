Tierwelt in Heiligenhaus Der Kleine Perlmuttfalter sonnt sich gern an Wiesenrändern

Der Kleine Perlmuttfalter wandert zwar gerne, ist aber bei uns in den letzten Jahren immer wieder gesichtet worden und hat offensichtlich in Heiligenhaus eine kleine Population aufgebaut. Ökologisch ist er sehr anpassugsfähig. So besiedelt er im Offenland Trockenrasen sowie gut besonnte Wiesen-, Ackerränder und Wegböschungen. Eventuell unbefestigte Wege in sonnenexponierter Lage sowie extensiv bewirtschaftete Rinder- oder Schafweiden nimmt er gerne als Aufenthalt an.