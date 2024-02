Programm im Heiligenhauser Club Von Kopfhörerparty bis Kabarett ist alles dabei

Internationale, junge Künstler gibt es am Mittwoch, 13. März, live im Club an der Hülsbecker Straße zu sehen. Mit Frank's White Canvas wird ein aufstrebendes Rockduo aus Chile zu Gast sein. Das Duo vermittelt Musik mit einer rohen und direkten Botschaft. Sie standen bereits auf Bühnen wie dem Mad Cool Festival in Spanien, Vive Latino in Mexiko-Stadt oder dem Rock al Parque in Kolumbien. Zusätzlich präsentiert das Duo seine Musik auf Tourneen in den USA, Europa, Kolumbien und in ganz Chile, unter anderem eröffneten sie die Show für Guns 'n' Roses.