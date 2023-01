Mobilitätskonzept für Heiligenhaus Wie Verkehrsplanung für 2035 funktioniert

Es war zum Jahresende hin die Wiederholung eines gleichermaßen flammenden wie symbolischen Appells. In ihrer „Heiligenhauser Erklärung“ machten IHK, die Städte Ratingen, Heiligenhaus und Velbert sowie der Unternehmensverband Ratingen (UVR) deutlich, wie dringend der Nordkreis nach wie vor auf den Lückenschluss der A 44 zwischen Hofermühle und Ratingen Ost angewiesen bleibe. Auf der Baustelle herrscht Stillstand, aus rechtlichen, nicht aus bautechnischen Gründen, wie es bei der Präsentation der Erklärung erläuternd hieß. Parallel dazu läuft in Heiligenhaus aktuell eine völlig andere Art von Verkehrsplanung an.