Kabarett in Heiligenhaus Dagmar Schönleber als Felsin in der Brandung

Sie brauchen Halt, oder? In diesen wackeligen Zeiten? Wo man hinguckt: Krisen über Krisen. Die Welt dreht sich zwar wie bisher weiter, aber die Gedanken rotieren mitunter noch schneller, die Gemüter erhitzen, die Erde sowieso und trotzdem weht ab und an ein kalter Wind durch unsere Mitte. Und in dieser unruhigen Wetterlage sollen Sie dann noch mit korrekt gezupften Augenbrauen drei Selfies pro Tag von ihrer wundervollen und korrekt gegenderten Welt posten, obwohl nicht nur ihre Frisur durch den Wind ist?!