Ferienangebote : Club-Angebot im Herbst wird bunt

HEILIGENHAUS In den Ferien können Kinder töpfern, filzen oder auf Entdeckertour gehen. Außerdem können Teilnehmer zu echten Junior-Detektiven werden.

(sade) Bis zu den Herbstferien dauert es gar nicht mehr lang und damit steht auch das Ferienprogramm im Club schon fest: Trotz Corona-Schutzmaßnahmen bietet das Team an der Hülsbecker Straße in den Ferien wieder spannende Kurse für Kinder ab sechs Jahren an.