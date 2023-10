Kultur in Heiligenhaus „Claymore“ spielt zwei Konzerte in der Kant-Aula

Auch in diesem Jahr kehrt „Claymore“ zurück in die Kant-Aula. Am 3. und 4. November jeweils um 20 Uhr gibt es ein Konzert mit den alten Bekannten. Und wieder möchten die Musiker ihre Fans mit keltischer Rockmusik begeistern, natürlich mit Klassikern wie „Highlander“ und „Into The Wind“. Dazu werden Songs aus der aktuellen CD „Scary Tales“ vorgestellt, aber auch solche, „die wir ganz lange schon nicht mehr gespielt haben“, so die Band.