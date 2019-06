Heiligenhaus : CDU will Südring entschärfen

Heiligenhaus Bis die neue Lösung – gegenläufiger Verkehr – kommt, könnte ein Blitzer helfen.

(RP) Anwohner des Südrings haben Bürgermeister Beck zuletzt in einem Brief über die aktuell gefährliche Situation durch verstärkte Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem Südring hingewiesen. Die Fraktionen haben diese E-Mail ebenfalls zur Kenntnis erhalten. „Hier soll nun im Fachausschuss das Thema aufgegriffen werden und nach geeigneten Maßnahmen gesucht werden“, so Ratsmitglied Thorsten Thus. Die Verwaltung wird aus diesem Grund gebeten, zur nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses die verkehrliche Situation auf dem Südring, insbesondere im Innenstadtbereich zwischen dem Werkerhofstraße und Wülfrather Straße darzulegen. „Wir möchten wissen, ob Unfallschwerpunkte vorhanden sind und wo diese liegen. Außerdem bitten wir um eine Beurteilung der aktuellen Situation durch die Verkehrspolizei und um Darstellung, welche Maßnahmen zur Abhilfevorgesehen sind“, so Thus in einem Antrag der Christdemokraten.