Plan für Heiligenhaus: Anlage für Jogger öffnen : Neue Idee soll mehr Bewegung in den Alltag bringen

Heiligenhaus Im Moment geht fast nichts: Freizeit- und Amateursport auf und in allen Sportanlagen, in Fitnessstudios und Schwimmbädern bleibt aus Coronaschutz-Gründen unzulässig.

Idee der CDU: Die Sportanlage in der Wassermangel könnte für den Laufsport genutzt werden. „Dies ist vor dem Hintergrund der Schließung von Fitnessstudios ein attraktives Sportangebot an die Heiligenhauser“, so Ralf Herre, Fraktionsvorsitzender der CDU. Es ist auch nicht zu vernachlässigen, dass Freizeitsportler innerhalb ihrer Trainingseinheiten in Fitnessstudios einen wesentlichen Teil dem „Cardio-Training“ widmen. Die Oberflächenbeschaffenheit eines Laufbands ist mit den entsprechenden Flächen auf Sportplätzen zu vergleichen und könnte für den oder die Trainierenden eher geeignet sein. Auch ist es unbestritten, dass Sport im Freien sich besonders wohltuend auf den Körper auswirkt, weil auch das Immunsystem dadurch angeregt und gestärkt wird.