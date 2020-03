Kreis Mettmann : Caritas bietet Beratung auch online

Heiligenhaus (RP) „Als Caritasverband sind wir gefordert unsere Verantwortung wahrzunehmen zum Schutz der uns anvertrauten Menschen, insbesondere der zu den Risikogruppen zu zählenden. Diese Verantwortung gilt natürlich auch dem gesundheitlichen Schutz der Mitarbeitenden sowie der Mitwirkung und Unterstützung bei dieser gesellschaftlichen Herausforderung“, sagt Caritas-Vorstand Michael Esser.

In den Altenheimen in Mettmann und Heiligenhaus wird der Besuch von Bewohnern auf das allernötigste eingeschränkt. Veranstaltungen für und mit Nichtbewohnern sind abgesagt, Zusatzangebote für externe Ratsuchende in den Häusern ausgesetzt.