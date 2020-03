Hochschulen : Campussprecher moniert Professorenbesoldung

Heiligenhaus (sade) Markus Lemmen, der neue Sprecher des Campus Velbert/Heiligenhaus als Standort der Fachhochschule Bochum beklagt eine grundsätzliche Ungleichbehandlung von Fachhochschul-Professoren gegenüber Universitätsprofessoren.

Damit schließt er sich der Meinung des Hochschullehrerverbandes (HLB) an, der in Niedersachsen nun eine Musterklage anstrebt.

Dabei geht es um das sogenannte Lehrdeputat. Als Lehrdeputat wird die Verpflichtung von Universitäts- und Fachhochschullehrern sowie von wissenschaftlichen Mitarbeitern bezeichnet, Lehrveranstaltungen durchzuführen. Deren Umfang bemisst sich anhand von Semesterwochenstunden, kurz: SWS. Demnach hat eine Lehrkraft an einer deutschen Fachhochschule, mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt (16 SWS), ein Lehrdeputat von 18 Semesterwochenstunden, Lehrkräfte an einer Universität acht bis neun Semesterwochenstunden (In NRW sind es neun).

„Da herrscht ein großes Ungleichgewicht“, kritisiert Lemmen. Zwei Professoren an einer Fachhochschule leisten demnach so viel wie drei Kollegen an der Universität.“ Bisher seien Vorstöße durch den Hochschullehrerverband das zu ändern, „relativ erfolglos“ gewesen. „Die Politik ist da sehr inkonsequent und das ist schon sehr schade.“ Denn das damit einhergehende fehlende Budget wirke sich auf die Forschung und damit letzten Endes auf die akademische Leistung aus. „Mit so viel Beton an den Füßen bleiben weitere Ideen und damit weiteres Potential einfach auf der Strecke.“