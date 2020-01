Bildung : So wirbt der Campus um Nachwuchs

Der Campus und seine Labore stehen regelmäßig auch Schülern zur Verfügung. So gerät der Studienstart nicht zur Wundertüte. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Experimente satt und eine Extra-Vorlesung – 62 Schüler testen praxisnah den Einstieg in ein Duales Studium.

(RP/köh) Soll ich Ingenieur werden? Wie schwer ist ein Technikstudium? Ist ein Duales Studium das Richtige für mich? Auf diese Fragen wollten 62 Schüler am Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) Antwort finden. Beim Schüler-Ingenieur-Camp hatten sie einen Tag lang Gelegenheit, ihr technisches Geschick zu testen und den Alltag von Studierenden unter die Lupe zu nehmen.

Was ist das Besondere an den Aufgaben, verglichen mit Schulunterricht? „Die Aufgaben wurden so ausgewählt, dass die Schüler auch inhaltlich einen Eindruck von den Anforderungen im Studium bekommen können. Bei vielen Stationen muss programmiert werden, zum Beispiel mit der Programmiersprache C oder Python. Diese spielen auch im Studium am CVH eine Rolle“, so Schülerlabor-Dozent Stefan Simanek, der die Unternehmen bei der Aufgabenauswahl unterstützt hat. Jeder Schüler durfte zwei Stationen auswählen. Bei der Aufgabe wurden sie von den dualen Studierenden der teilnehmenden Unternehmen unterstützt.

INFO Aufgaben aus dem Firmenalltag Acht Kooperationsunternehmen des CVH hatten Aufgaben aus ihrer Firma mitgebracht: Es sollten Schlüsselanhänger mittels 3D-Druck hergestellt werden, Pakete mit Mini-Kran und Transportband automatisch von A nach B befördert werden, eine Uhr auf einem Touch-Display programmiert werden oder eine Glühbirne per WLAN zum Leuchten gebracht werden.

Was müssen Interessenten mitbringen? Voraussetzung für ein Technik-Studium sind allerdings Interesse, Spaß und gute Leistungen in den MINT-Fächern. Um dies zu verdeutlichen, hörten die Schüler beim Schüler-Ingenieur-Camp auch noch eine Probe-Vorlesung zur Mechatronik. Diese wurde von Prof. Stefan Breuer gemeinsam mit dem Personalleiter der Schulte Schlagbaum AG, Gunar Rusack, gehalten: „Wir zeigen hier einmal theoretisch auf, womit sich Mechatronik-Ingenieure beschäftigen, lösen einige typische Aufgaben, die auch Schüler bearbeiten können und zeigen dann, wie dieses Wissen in der Firma angewendet wird“, erklärt Prof. Breuer. Die Schüler sollen so einen Einblick bekommen, welche naturwissenschaftlichen Kenntnisse erwartet werden und auf der anderen Seite auch das Themenfeld kennenlernen mit dem sich Mechatronik-Ingenieure beschäftigen – schließlich werden der Schule keine Ingenieurwissenschaften unterrichtet und die Schüler*innen wissen oft nicht, was hinter so einem Studium überhaupt „steckt“.

Was können Schüler von dem Tag mitnehmen? Umso intensiver wurde dann auch die Diskussionsrunde mit den dualen Studierenden nach dem Mittagessen genutzt. Hier konnten die Schüler alles fragen, was sie zum Thema duales Studium wissen wollten: Wie gut muss ich in Mathe sein? Welche Tipps habt ihr, damit meine Bewerbung beim Unternehmen erfolgreich ist? Ist das duale Studium sehr anstrengend? Auf alle Fragen gab es ehrliche Antworten. „Wir möchten hier ganz realistisch aufzeigen, was die Schüler im dualen Technik-Studium erwartet. Letztlich hilft das beiden Seiten: Studienabbrüche können so vielleicht vermieden werden und wenn man sich für das duale Studium nach dem Camp entscheidet, ist man hoffentlich umso motivierter dabei und erbringt auch gute Leistungen!“, so Camp-Organisator Karl-Josef Reuther.

Nico Fuck (l.) und Louis Kerchhofs (r.) vom Ratinger Weizsäcker-Gymnasium in Ratingen lernten mit Student Jannis Block. Foto: RP/Henrichs/Hochschule bochum