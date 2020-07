Heiligenhaus : Camp steht im Grünen für junge Entdecker

Heiligenhaus Am Montag startet an der Abtsküche das größte Entdeckercamp, das es je dort gegeben hat. Unterstützung für die Ferienaktion des Umweltbildungszentrums gibt es auch von den Niederberger Leos.

Da haben die Mitarbeiter der Forstkolonne zum Ende der letzten Woche noch mal richtig zu tun bekommen: Am Waldmuseum war die Krone eines Baumes so aufgeplatzt, dass der gefällt werden musste und noch weitere Aufräumarbeiten mit sich brachte.

Und das mitten in den letzten Vorbereitungen für das Entdeckercamp, die Ferienaktion des Umweltbildungszentrum. Doch Hannes Johannsen kann sich auf sein Team verlassen: „Bis Freitag war alles fertig.“ Denn heute kommen die ersten 40 Kinder, die im Camp zu Entdeckern werden. In der nächsten Woche werden es dann sogar 41 sein. Allesamt im Grundschulalter. Inklusive Betreuern werden dann pro Woche gut 53 Personen im Rahmen der Ferienaktion des Umweltbildungszentrums unterwegs sein – und damit so viele wie noch nie. Auf Bitten der Stadtverwaltung war die Zahl der Plätze im Vorfeld noch einmal erhöht worden, denn nach den coronabedingten Herausforderungen sei die Aktion für Kinder nun besonders wichtig. Kleinere Bezugsgruppen werden an jedem der Betreuungstage an einem der drei Stationen unterwegs sein: Am Umweltbildungszentrum, dem Waldmuseum, sowie im Wald selbst. Begegnen sollen sie sich nicht.