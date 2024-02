Aktion in Heiligenhaus Bund-Pflanzaktion am Samstag im Bürgerwald

Mit dem Preisgeld konnten insgesamt 500 Pflanzen kofinanziert werden und sollen nun am Samstag, 24. Februar, in der Zeit von 14 bis gegen 16 Uhr eingepflanzt werden. Die Aktion, die mit einer kleinen gemeinsamen Feier abgeschlossen werden wird, soll einen Beitrag zur Integration der in Heiligenhaus lebenden Geflüchteten leisten und das Projekt Bürgerwald weiter wachsen lassen.