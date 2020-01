Bürgermonitor : Lärmschutz: Anwohner fühlen sich hingehalten

Heiligenhaus Lärmschutz an der Ratinger Straße – die Anwohnersorgen sind offenbar längst nicht vom Tisch. Planungen laufen spätestens seit Eröffnung der Autobahn-Anschlussstelle der A 44 zwischen Hofermühle und dem südlichen Stadtrand von Heiligenhaus.

Anwohner melden Zweifel an. So ist nach RP-Informationen bisher das Grundstück nicht gekauft, auf dem ein Lärmschutzwall entstehen soll. Auch Gespräche mit dem zuständigen Betrieb Straßen.NRW stünden noch aus. Beides ist korrekt, bestätigt Stadtplanerin Nina Bettzieche auf Anfrage. Das allerdings nicht grundlos. „Lärmschutz entlang einer Landstraße ist kein Thema, das die Stadt in Eigenregie und allein erledigen kann“, sagt sie. Sondern abhängig von einer ganzen Reihe von Einzelfaktoren und Gesprächspartnern. Dass der im Dezember verabschiedete Masterplan umgesetzt werde, sei allerdings eine Selbstverständlichkeit: „Nehmen Sie allein das zweite Lärmgutachten. Die Stadt hat es in Auftrag gegeben und dafür auch mehrere tausend Euro investiert. So viel Geld werfen wir sicher nicht zum Fenster raus. Das zeigt schon, wie ernst wir das Thema angehen und mit welcher hohen Priorität“, so Bettzieche. Stand der Dinge an dieser Stelle: „Wir brauchen Bearbeitungszeit. Was aber auf städtischen Grund und Boden veranlasst werden konnte, das wurde auch schon umgesetzt.“ Im Januar werde es ein weiteres Gespräch zwischen Verwaltung und Landesbetrieb Straßen.NRW geben. Zu klären seien unter anderem die Fragen: Was darf die Stadt – und für welche Maßnahmen braucht sie eine Erlaubnis der federführenden Landesstelle? Auch Gespräche mit Grundstückseigentümern stünden noch aus.