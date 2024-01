Neujahrsempfang in Heiligenhaus Das Jahr bringt einige Spatenstiche

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Stadt freut sich der Bürgermeister, dass der Kran an der Linderfeldstraße endlich den Baubeginn einer fünfgruppigen Kita sowie Seniorenwohnungen mit Seniorentreff markiert. Das noch neue Jahr wird weitere Spatenstiche mit sich bringen, so für das Rechenzentrum für den Hochtief-Konzern im Innovationspark, der Ausbildungsakademie für den Zoll auf dem Ex-Bundeswehrgelände an der Talburgstraße und einem vergrößerten Raiffeisen-Markt an der Velberter Straße.