Heiligenhaus : Initiative: A 44 bringt enorme Probleme für Hofermühle

Heiligenhaus (RP/köh) Mit einer stattlichen Liste von Kritikpunkten und Fragen zum A 44-Projekt meldet sich die Bürgerinitiative gegen die Trasse zu Wort. erste Anlass: Ein „Hohlraum unter der Autobahn unbekannten Ausmaßes, der sich jedenfalls nicht durch einige Ladungen Beton verfüllen ließ“, was im Juni zu Sperrungen vom Autobahnkreuz Velbert-Nord an gesorgt hatte.

Auch in weiteren Punkten sieht man sich bestätigt: Die Bürgerinitiative hat vor der isolierten Eröffnung des Ostabschnittes gewarnt. Darauf habe die Antwort gelautet, der Verkehr würde um nicht mehr als fünf Prozent zunehmen. „Aber jetzt ersticken Hofermühle und Homberg im Verkehr“, schreibt Jürgen Lindemann in seiner Bestandsaufnahme.

Polizei: Brand in Homberger Lagerhalle gelegt

Homberg : Polizei: Brand in Homberger Lagerhalle gelegt

Und zum Dauerthema Lärmschutz heißt es: „Schon jetzt, ohne Durchgängigkeit der A 44, belastet der Verkehrslärm die Anwohner. Und der Lärm wird bei Durchgängigkeit der A 44 höher sein als im Planfeststellungsbeschluss für den Lärm­schutz zugrunde gelegt. Was die Bürgerinitiative von Anfang an im Verfahren vorausgesagt hat, dass erheblich mehr Verkehr als den Lärmschutzmaßnahmen zugrunde gelegt die A 44 benutzen wird, bestätigt der neue Bundesverkehrswegeplan. Wahrscheinlich in den meisten Fällen ohne verbesserten Lärmschutz.“