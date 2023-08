Auftakt in Heiligenhaus Viel Lob für ein ungewöhnliches Mahl

Thomas Hendele dankte dem Hausherrn Michael Beck für die tolle Location: „Er ist nur ein bisschen knausrig, was die Platzzahl angeht. Aber wir alle wissen, was den Brandschutz anbelangt.“ Gleichzeitig warb der Landrat für die anderen Spielorte der Neanderland Biennale, so in einer Wasserburg, auf stillgelegten Bahngleisen und an Bushaltestellen.