Haushaltsplan in Heiligenhaus Bürger können Ideen für den städtischen Haushalt einbringen

Heiligenhaus · Wie schon in den vergangen Jahren ermöglicht die Stadt Heiligenhaus auch in diesem Jahr allen Einwohnern, sich im Rahmen eines Bürgerhaushaltes aktiv an der Planung der städtischen Finanzen zu beteiligen.

28.09.2023, 12:13 Uhr

Über eine Internetplattform können sich Bürger der Stadt Heiligenhaus an der Planung der städtischen Finanzen beteiligen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Für jedes Jahr stellt die Stadt Heiligenhaus ihren Finanzhaushalt auf, in dem sie ihre Einnahmen und Ausgaben festlegt. Der Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2024/2025 wurde am 27. September in den Rat eingebracht. Im Anschluss daran wird der Entwurf nach den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, Bürger können dann etwaige Einwendungen geltend machen. Darüber hinaus bietet die Stadt Bürgern zusätzlich die Möglichkeit, sich über eine gesonderte Internetseite (beteiligung.heiligenhaus.de) aktiv an der Aufstellung des städtischen Haushalts zu beteiligen. Wie schon in den vergangenen Jahren können Einwohnerinnen und Einwohner von Heiligenhaus sich dort an der Planung der städtischen Finanzen beteiligen und sich damit bei der Gestaltung der Stadt beratend einbringen: Wo soll gespart werden, wo investiert, wie können mehr Einnahmen erzielt werden? Dazu können die Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite bis zum 22. Oktober ihre eigenen Ideen im Forum Bürgerhaushalt anbringen sowie Fragen zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf stellen. Dabei müssen sie allerdings folgendes beachten: Der Verfasser muss sich mit Echtnamen und Adresse registrieren lassen, um seine Vorschlagsberechtigung zum städtischen Haushalt dokumentieren zu können. Auch wird der Name (ohne Adresse) beim Vorschlag mit ausgewiesen. Vorschläge, die unter einem Pseudonamen oder anonym eingehen, werden sofort gelöscht. Die eingehenden Vorschläge werden weder bewertet noch zensiert; auch wird im Forum nicht darüber abgestimmt. Alle eingehenden Vorschläge werden den Fraktionen für ihre vorgeschalteten Etatberatungen zur Verfügung gestellt. Wer einen Vorschlag einbringt, sollte dabei außerdem berücksichtigen, wie die Kosten für eine mögliche Umsetzung gedeckt werden können. Eine verbindliche abschließende Abstimmung über alle Vorschläge, die diesen Kriterien entsprechen, findet dann am 28. bis 30. Dezember im Rahmen der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss statt.

(RP)