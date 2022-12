Heiligenhaus Klimaschutz: Feilen an Konzept-Details

Die Chronik in Sachen Klimaschutz ist vergleichsweise kurz. Vor genau zwei Jahren beschloss die Stadt, eine Stelle für Klimaschutzmanagement einzurichten. Am 15. Juni 2021 trat Muriel Liebergall diese Stelle an. Gemeinsam mit dem externen Ingenieurbüro „Energielenker“ machte man zunächst eine Bestandsaufnahme. Im Fokus die Stichworte erneuerbare Energien und deren Potenzial, Treibhausgasbilanz und erkennbare Folgen des Klimawandels in der Stadt.