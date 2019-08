Fußball : Heiligenhaus braucht drei Punkte

Heligenhaus Der Bezirksligist liegt am Tabellenende. Jetzt kommt Dabringhausen.

Die SSVg Heiligenhaus steht nach drei Spieltagen in der Gruppe 2 der Fußball-Bezirksliga 2 ohne Punkt am Tabellenende. Das ist aber weiter kein Wunder, denn es handelt sich um eine völlig neu formierte Mannschaft, die sich erst finden muss. Am Sonntag (15 Uhr, Talburgstraße) kommt nun der TV Dabringhausen, der auf Rang 13 bei drei Zählern ebenfalls seine Sorgen hat.