Täter in Heiligenhaus festgenommen : Brandstiftung im Übergangswohnheim

Beim Feuer in der Übergangsunterkunft an der Ludgerusstraße am Sonntag kamen keine Menschen zu Schaden. Foto: RP/Feuerwehr

Ein früher Verdacht bestätigte sich: Ein 40-jährigert Bewohner der Unterkunft an der Ludgerusstraße hat Sonntag den Brand in seinem Zimmer gelegt. Der Mann ist festgenommen, sitzt in Untersuchtungshaft.

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei nach dem Brand an der Ludgerusstraße am Sonntag. Dort war, aus zunächst ungeklärter Ursache, Feuer in einem Raum der städtischen Unterkunft ausgebrochen. Der 40-jährige Bewohner des Raums war nicht anwesend, wurde zunächst als vermisst gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpfen, Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Teile des Gebäudes - eine ehemalige Grundschule - sind vorübergehend nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt kümmerte sich deshalb um die betroffenen Bewohner und sorgte für Ersatzwohnraum (unsere Redaktion berichtete).

Schon im Zuge erster Ermittlungen, so die Polizei am Dienstag, ergab sich der Verdacht, dass das Feuer vom verschwundenen 40-jährigen Bewohner des Zimmers vorsätzlich verursacht wurde, bevor dieser die Unterkunft fluchtartig verließ. Der Gesuchte konnte noch am gleichen Tag, gegen 14.15 Uhr, an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte angetroffen und festgenommen werden, als er dort in einer Bäckerei randalierte und deshalb die Polizei gerufen wurde.