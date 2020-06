Heiligenhaus : Hubschrauber-Fahndung nach zwei weiteren Feuern

Zum Einsatz kam auch Polizeihubschrauber „Hummel“. Foto: RP/Kreispolizei Mettmann

Heiligenhaus Wieder zwei Brände, wieder bei Nacht: Diesmal wurde nach Polizeiangaben auf einem Spielplatz an der Straße „An der Butterwelle“ ein Spielgerüst angekokelt. Außerdem stand auf einer Grünfläche an der Ecke Beethovenstraße / Röntgenstraße ein Papiercontainer in Flammen.

Das löste eine Großfahndung aus, an der auch der Polizeihubschrauber „Hummel“ aus Duisburg beteiligt war. Landrat Thomas Hendele nahm aus diesem Anlass Stellung zu einem Schreiben der Heiligenhauser CDU, die angesichts der Brandstiftungen mehr Polizeipräsenz eingefordert hatte. Gegenüber unserer Redaktion sagte Hendele: „Das Schreiben ist beantwortet. Wie sind seit Beginn der Serie mit starken Kräften in Heiligenhaus, auch in Zivil.“ Insofern komme der massive Einsatz vom Mittwochabend nicht von ungefähr. Der Landrat betont aber auch: „Erfahrungen mit Brandserien leeren: Die Aufklärung kann quälend klange dauern.“ Er verwies aber zugleich auf Ermittlungserfolge in jüngster Zeit, so in Hilden und Monheim. Zum Ergebnis des Einsatzes vom Mittwoch nannte er keine weiteren Einzelheiten.

Das war geschehen: Innerhalb weniger Minuten meldeten sich am Mittwochabend gleich mehrere Zeugen bei der Polizei: Gegen 21.45 Uhr hatte ein Anwohner einen brennenden Papiercontainer auf einer Grünfläche zwischen der Beethoven- und der Röntgenstraße festgestellt und umgehend Polizei und Feuerwehr alarmiert. Zudem meldete der Mann, er habe drei jugendliche Tatverdächtige vom Brandort weglaufen sehen.

Noch während der Anfahrt zur Röntgenstraße ging dann eine weitere Brandmeldung bei der Leitstelle der Polizei ein. Nun hatte ein Anwohner der Straße „An der Butterwelle“ ein brennendes Spielgerät (Lokomotive) auf einem dortigen Spielplatz gemeldet. Auch hier gab der Zeuge an, drei Jugendliche vom Tatort weglaufen gesehen zu haben.

Während bei dem Brand auf dem Spielplatz lediglich durch Ruß ein geringer Schaden entstand, wurde der Papiercontainer an der Röntgenstraße schwer beschädigt. Obwohl die Feuerwehr diesen Brand schnell löschen konnte, brannte der Container vollständig aus, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstand.