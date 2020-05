Heiligenhaus : Brandserie an Containern geht weiter

Diesmal brannte unter anderem ein Container an der Bergischen Straße. „Kleinfeuer“ ist die offizielle Bezeichnung für die Statistik. Aber derzeit sorgen solche Brände für erheblichen Ärger bei der Feuerwehr. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Wieder musste die Feuerwehr am späten Sonntagabend ausrücken, um brennenden Müll zu löschen. Wieder war es Brandstiftung. Inzwischen haben die Experten den Stadtteil Oberilp als Schwerpunkt ausgemacht.

Es kommt nicht oft vor, dass die Feuerwehr ihrer Einsätze selbst kommentiert. Aber angesichts der andauernden Brandserie an mutwillig angezündeten Mülltonnen und Containern geht die Feuerwehrspitze in die Offensive. Bereits vor zwei Wochen hatte ihr Sprecher, Marco Bayer, Aufwand und Kosten für solche Einsätze detailliert beschrieben.

Jetzt die unliebsame Fortsetzung: Am Wochenende fuhr die Heiligenhauser Feuerwehr ihren 152. Einsatz in diesem Jahr - auch diesmal brannte ein Papiercontainer. Bereits rund 20 mal in diesem Jahr brannten Müllbehälter, in vielen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr verurteilt diese Straftaten aufs Schärfste.

INFO Appell: Täter sollen sich stellen Hoffnung: „Wir setzen alles darauf, dass die Polizei die Täter stellt.“, so der stellvertretende Feuerwehrchef Nils Vollmar. Die Wehr bittet die Bürger, wachsam zu sein.

Jeder dienliche Hinweis ist an die nächste Polizeidienststelle oder telefonisch unter 02104 982-0 der Polizei zu melden.

Die Serie von brennenden Papiercontainer riss auch am Wochenende nicht ab. Nachdem die Wehr in der Mitte der letzten Woche zu brennenden Müllbehältern an der Hubertus- und Rhönstraße ausrückte, brannte es am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Mai erneut. Am Samstag löschten die Kräfte der Einsatzabteilung Müll, der im Eingangsbereich des evangelischen Gemeindezentrums brannte. Am späten Sonntagabend fuhr ein Löschfahrzeug zu den Papiercontainern an der Bergischen Straße - diese brannten bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. „Wir sprechen hier nicht mehr von Bagatellen, wir sprechen von mehreren Straftaten“, schildert der stellvertretende . Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar. „Wenn der Piepser uns zum Einsatz ruft, dann fahren wir raus - zum Schutz der Bürger. Egal warum und egal wann es brennt. Die Brände der letzten Wochen sind mit Worten nicht mehr zu beschreiben.“ Jeder Einsatz wird mit rund 150 bis 250 Euro in Rechnung gestellt, vorausgesetzt es wird ein Schuldiger gefunden.

„Unabhängig von der Straftat und dem finanziellen Aufwand haben wir hier ein moralisches und emotionales Problem“, sagt Vollmar. Bei jeder Alarmierung fahren Einsatzkräfte von zu Hause oder vom Arbeitsplatz zur Wache, unter Stress. Sie geben alles, um so schnell wie möglich auszurücken, verlassen Familie und Freizeit, teilweise spät in der Nacht. „Stellt sich hinterher heraus, dass dies zum Spaß anderer Menschen passiert, trifft uns das hart. Hier wird Engagement für unsere Stadt mit den Füßen getreten.“

Seit September letzten Jahres kristallisiert sich ein Einsatzschwerpunkt heraus. Oft rücken die Kräfte in die Oberilp aus. Im genannten Monat brannten zweimal Papiercontainer am evangelischen Gemeindezentrum. Im November 2019 stand ein Auto an der Hunsrückstraße in Flammen. Im Februar diesen Jahres brannte der Kleinbus der evangelischen Gemeinde hinter dem Gemeindezentrum ab. Seit März stand zudem einmal Sperrmüll an der Rhönstraße sowie, weit sichtbar, am 6. April das Klettergerüst eines Spielplatzes an der Hunsrückstraße in hellen Flammen. Die Papiercontainer an der Rhönstraße brannten in diesem Jahr bereits viermal. Eine ganz andere Qualität hatte ein Einsatz am 15. Februar 2020, berichtet Vollmar: „Wir rückten zu einem vermeintlichen Brand im Kindergarten aus – mit großen Aufgebot. Statt einem Feuer fanden wir einen piepsenden Rauchwarnmelder, der tief in einem Gebüsch versteckt war.“

Jeder böswillig hervorgerufene Einsatz bedeutet, dass Einsatzkräfte für echte Notfälle blockiert werden. Nicht nur bei den genannten Einsätzen kam es dazu. Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr von einer Telefonzelle aus der Rhönstraße zu einem Brand im Kindergarten gerufen, der am Ende keiner war. Bis der Fehleinsatz erkundet war, standen etliche Fahrzeuge und die Mannschaft in Bereitstellung.