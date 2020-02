Zeugen gesucht : Polizeiauto in Heiligenhaus steht in Flammen - Brandstiftung vermutet

Polizeiauto in Heiligenhaus steht in Flammen - Brandstiftung vermutet

Heiligenhaus Unbekannte haben in Heiligenhaus mutmaßlich ein Polizeiauto in Brand gesetzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein geparkter Streifenwagen hat am Freitagabend an der Westfalenstraße in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) in Flammen gestanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie sie am Samstag mitteilte. Ein Zeuge habe zwei Jugendliche in der Nähe des brennenden Autos weglaufen sehen. Es wurde niemand verletzt.