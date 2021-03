Nach Feuer in Heiligenhaus : Kerze setzte Wohnung in Brand – Polizei ermittelt gegen 77-Jährigen

Sechs Verletzte wurden nach dem Wohnungsbrand an der Nonnenbrucher Straße versorgt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Heiligenhaus Eine brennende Kerze hat den Wohnungsbrand in Heiligenhaus am Samstag ausgelöst. Nach Angaben der Ermittler entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Der 77-jährige Wohnungsinhaber musste am späten Samstagabend stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden, fünf weitere Anwohner erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen ihn eingeleitet. „Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 77-jährige Wohnungsinhaber für den Brandausbruch verantwortlich ist“, hieß es Montagvormittag in einem Polizeibericht.