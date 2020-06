Heiligenhaus : Rotes Kreuz sucht dringend Blutspender

Heiligenhaus Das DRK öffnet am Mittwoch, 24. Juni, 15 bis 19.30 Uhr, die Türen der Kant-Aula zur Blutspende. Die Ausgangslage: Insgesamt über 650 Termine bis August fallen weg. Ab Juli kann man sich feste Uhrzeiten zur Blutspende reservieren.

Das Problem: „Blut lässt sich immer noch nicht künstlich herstellen. Nur gesunde Menschen können durch die Spende eines kleinen Teils ihres Blutes für Kranke und Unfallopfer die erforderliche Versorgung sicherstellen.“ Umso wichtiger sind die Blutspendetermine, die, wie in Heiligenhaus an jedem letzten Mittwoch im Monat in der Kant-Aula stattfinden: Also am heutigen Mittwoch, 15 bis 19.30 Uhr, unter der alten Devise: Vorbeikommen und ein bisschen Wartezeit mitbringen. Das soll sich allerdings schon beim darauffolgenden Termin, am Mittwoch, 29. Juli, ändern: Dann können erfahrene aber auch Erst-Spender online eine feste Uhrzeit für die Blutspende ausmachen, so sollen lange Wartezeiten und auch ein unnötig langer Aufenthalt im Spendelokal vermieden werden. „Wir tasten uns da gerade langsam da ran und wollen noch nicht alle Spendelokale damit überziehen“, sagt Pressesprecher Stephan David Küpper. Die ersten Standorte arbeiten bereits mit Terminvergabe, wie im Ratinger Haus am Turm. (Siehe Infobox). „Wir schauen jetzt wie das angenommen wird.“

Eine Blutspende in Heiligenhaus ist also heute, auch wenn das auf der Webseite noch anders stehen sollte, noch nicht notwendig. Mit einer festen Terminvergabe will man den dringend benötigten Spendern Brücken bauen: Zu Corona-Zeiten und in den Sommerferien. Denn der DRK-Blutspendedienst West steht nun auch in der Zeit der Lockerung vor einer großen Herausforderung. Einerseits steigt der Bedarf an Blutpräparaten momentan stark an – andererseits kann der DRK-Blutspendedienst den Bedarf kaum decken, weil immer noch sehr viele wichtige Blutspendetermine durch Corona entfallen und nicht durchgeführt werden können. So fallen beispielsweise die Blutspendetermine in fast allen Firmen weg, ebenso an Kollegschulen und Universitäten, wie auch in Mobilen und Trucks. Dazu kommt, dass angestammte Blutspendelokale in Schulen den Platz nun für Corona-bedingte Maßnahmen brauchen. Über 650 Terminen fallen bis Ende August aus, sie stehen für 26.000 nicht abgegebene Blutkonserven. „Ein Dilemma, aus dem es aktuell nur einen Ausweg gibt: Die Blutspendetermine, die weiterhin öffentlich angeboten werden, müssen unbedingt angenommen werden“, betont man beim DRK. „Nachdem sich der Blutspendedienst des DRK von Beginn der Coronapandemie an darauf einstellen musste, weit weniger Blut für die Versorgung der Patienten bereitzustellen, weil die Kliniken ihre Kapazitäten für die Notfallversorgung der CoV-Sars-2 Patienten umstellten, schalten diese nun wieder in den Normalbetrieb.“ Dadurch steigt der Bedarf an Blutspräparaten sprunghaft an. Vor der Blutspende werden nun Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert (HB-Wert) überprüft. Das Blut wird im Labor auf verschiedene Infektionskrankheiten überprüft, jedoch nicht auf das Coronavirus oder Antikörper im Blut.