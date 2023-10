Linderfeldstraße in Heiligenhaus Markante Blutbuche ist nicht mehr zu retten

Halteverbotsschilder in dem Bereich sind bereits aufgestellt. „Das Fällen wird nicht einfach. Man muss wissen, wo man sägt“, so Kutscheidt, der das Unternehmen kennt, das weiß, wie man mit Hilfe eines Baumkrans vorgehen muss. Das anfallende Holz wird nur noch teilweise als Kaminholz zu nutzen sein, das meiste eignet sich nach Schätzung des Fachmanns bestenfalls für Biogas oder zur Kompostierung. Um die größere der beiden Buchen – die sich näher am Rathausplatz befindet – steht es ebenfalls nicht gut. Auch hier haben Riesenporling und Brandkrustenpilz im Wurzelbereich Schäden hinterlassen. Die Standsicherheitswerte verschlechterten sich gegenüber der Untersuchung von 2017 deutlich. „Ich würde den Baum jetzt fällen“, so Jürgen Kutscheidt.