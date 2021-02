Termin in Heiligenhaus : Blutkonserven bleiben ein knappes Gut

Termin in Heiligenhaus

Blutspende bleibt eine sichere Sache, auch in Coronazeiten, versichert das Rote Kreuz. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Heiligenhaus Nächster Blutspendetermin ist am Mittwoch, 24. Februar, in der Kant-Aula. Tipp: Termin vorab reservieren. Das funktioniert online. Spender werden nicht auf Corona getestet.

(RP/köh) Positive Zwischenbilanz: „In den vergangenen Monaten ist es mit vereinten Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren“, sagt DRK-Sprecher Stephan David Küpper. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass es auch in der Impfphase weiter wichtig ist, Blut zu spenden. Auf allen Blutspendeterminen werden die Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin umgesetzt. Dazu gehört weiterhin auch das Tragen einer MNS-Maske.

Küpper weiter: „Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven zur Verfügung stehen, deshalb ist es wichtig, dass weiterhin Blut gespendet wird – dieser selbstlose Einsatz dient der ganzen Gesellschaft.“ Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb, gerade jetzt ein Zeichen der Zuversicht zu setzen. In Heiligenhaus ist die nächste Gelegenheit dazu am Mittwoch, 24. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr , in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Herzogstraße 75.