Hetterscheidt : Firma IMS: Bisher keine Sorge um Lieferketten

In der neuen Fertigungshalle: Stephan Schumacher, Fertigungsleiter, an einem System zur Überprüfung von Hochspannungsgeneratoren – eine Ansicht von 2019. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus „Mit dem Team durch die Krise“ – diesem Leitgedanken folgt der neue Geschäftsführer Richard Rak. Sein Haus ist weltweit aufgestellt.

Die Hetterscheidter IMS-Experten für hochspezialisierte Messsystemeh aben Kunden und Niederlassungen buchstäblich in aller Welt. Abnehmer für die Heiligenhauser Präzisionstechnik sind Stahl-, Aluminium- und Metallindustrie. Der Betrieb läuft in der Corona-Krise weiter, in einem online veröffentlichten Schreiben beantwortet die Geschäftsleitung wichtige Fragen. Tenor: Produktion, Vertrieb und Service laufen weiter. Richard Rak hat die technische Geschäftsführung unlängst von Rainer Fackert übernommen, der in den Ruhestand ging. Er erläuterte auf Anfrage unserer Redaktion Details. „Wir mussten zu Beginn der Corona-Krise und den damit einher gehenden Bestimmungen den Betrieb einschränken, denken Sie an Reisetätigkeiten oder Sekretariate.“ Schichtarbeit in Teams ist ebenfalls organisiert.

Fakt ist aber auch, „dass der Vertrieb trotz Kurzarbeit und Homeoffice gut ausgelastet ist“, sagt er. Außer der Kurzarbeitsregelung nehme die Firma keine Staatshilfen in Anspruch. Und das IMS-Personal in China, den USA und in Indien sei in der Lage, dort IMS-Anlagen in Betrieb zu nehmen.

INFO Hauptsitz Heiligenhaus IMS wurde 1980 mit sieben Mitarbeitern gegründet, entwickelt und produziert Isotopen-, Röntgen- und optische Messsysteme. Hauptsitz ist in Heiligenhaus. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 450 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Zahlen nennt die Website: Mehr als 4500 Messsysteme sind im Einsatz, es gibt mehr als 690 Kunden in mehr als 60 Ländern.

Das Kundenanschreiben erläutert die Lage so: „Unsere Prüffelder sind alle besetzt und mit der termingerechten Produktion laufender Bestellungen beschäftigt. Unsere Teams sind so organisiert, dass sie auf mögliche Ausfälle umgehend reagieren können.“ Die Produktion läuft also, „Material ist da und reicht für maximal einen Monat“, so Rak. Aktuell sei IMS nicht von massiven Unterbrechungen der Lieferketten betroffen. „Sowohl Lieferfähigkeit als auch Produktion unserer Messsysteme sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschränkt“, heißt es weiter im Online-Auftritt.

Rak macht indes auch deutlich, dass es sich bei der Einschätzung der Lage aktuell immer nur um Momentaufnahmen handeln kann. „Produktion und Service ja – wobei offen bleiben muss, ob, wann und wie es in späterer Zeit zu Zahlungsausfällen kommen könnte, zum Beispiel mit Blick auf Spanien und Italien.“

Ein Unternehmen wächst ins Grüne: Blick vom Flurweg über die Reitanlage auf die bestehenden IMS-Gebäude. Foto: Blazy, Achim (abz)