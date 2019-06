Heiligenhaus : Beyer diskutiert mit Schülern über bedrohte Demokratie

Heiligenhaus (RP) Jüngst sei viel über „die Jugend“ geschrieben worden, so der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer (CDU) . „Die Jugend“ wehre sich, sei ebenso zu lesen gewesen wie „die Jugend“ sei „gefrustet“, zitiert er weiter.

Und so nutzte der Politiker die Gelegenheit im Rahmen des EU-Projekttages des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) und sprach mit den rund 70 Schülern der Grund- und Leistungskurse Sozialwissenschaften nicht nur über die Aufgaben der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, sondern auch über das „Rezo“-Video, welches kurz vor der Europawahl für Aufsehen sorgte, wie über Klimaschutz und das deutsch-amerikanische Verhältnis. An dem, was die Regierenden sagen, sei nicht viel auszusetzen, war die Bilanz der Schüler. Sie würden sich aber mehr Taten wünschen – vor allem beim Klimaschutz. Sorge bereite allen das Erstarken der rechtspopulistischen Kräfte und die Zunahme von Ausländerfeindlichkeit.