Betreuungsverein der Diakonie Aprath Ein offenes Ohr für Betreuer und Tipps für den Alltag

Heiligenhaus (RP) Der Betreuungsverein der Bergischen Diakonie Aprath bietet eine regelmäßige Sprechstunde für ehrenamtliche rechtliche Betreuer in Velbert und Heiligenhaus an. Dieses Angebot richtet sich an Betreuer, die in Alltagsfragen neue Lösungen suchen oder Unterstützung bei behördlichen Anforderungen benötigen.