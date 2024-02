Aktion in Heiligenhaus Betreuer für den Ferienspaß in den Sommerferien gesucht

Die Ferienaktion, die einst Stadtranderholung hieß, hat in den vergangenen Jahren in der Gesamtschule eine feste Heimat gefunden. Die Schule stellt für die Zeit einen für den Club vorgesehenen Trakt zur Verfügung, in dem die Betreuer tolle und spannende Aktionen für die Kinder anbieten können, die unabhängig von Wind und Wetter sind. Dort können dann auch der Schulhof und die Wiese für Aktionen genutzt werden.