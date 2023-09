Aktionswoche in Heiligenhaus Buntes Programm bei der Interkulturellen Woche

Den Auftakt bildet am Sonntag, 24. September, das Gemeindefest der evangelischen Kirche (Hauptstraße 206), das um 11 Uhr beginnt. Am 25. September findet dann im Haus der schönen Dinge (Am Hahnholz 4) ab 18 Uhr der Liederabend „Schönheit neu entdecken“ statt. Die St. Suitbertus Kirche (Hauptstaße 132) öffnet am 27. September ab 9 Uhr und am 30. September ab 11 Uhr ihre Tore; ab 19 Uhr gibt es am 27. September außerdem den Themenabend „Der Glaube meines Nachbarn – wie begegne ich Menschen mit einem anderen Glauben?“ im Stadtteiltreff Nonnenbruch (Königsberger Straße 1b). Dort findet am 28. September um 15 Uhr auch die interaktive Lesung „Mein Freund Arkadasim, oder: Sinan, Felix und die wilden Wörter“ für Kinder ab 3 Jahren statt. Am 29 September folgen ein Frauentreff in der DITIB-Moschee (ab 18 Uhr, Bahnhofstraße 11) sowie ein Friedensgebet in der „Alten Kirche“ (ab 18.15, Hauptstraße 206). Den Abschluss macht am 30. September um 11 Uhr das interkulturelle und interreligiöse Angebot „Von einem großen Versprechen“ im Stadtteiltreff Nonnenbruch, das für Kinder ab vier Jahren in Begleitung Erwachsener geeignet ist; daran schließt sich ab 14 Uhr ein Kaffee-Tee-Gebäck-Angebot aller teilnehmenden Gemeinden an.