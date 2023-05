Heiligenhaus macht bei FilmSchauPlätzen mit Flugplatz wird erneut zum Open-Air-Kino

Die FilmSchauPlätze NRW feiern Jubiläum: Zum 25. Mal reist das Open Air-Kino der Film- und Medienstiftung NRW während der Sommerferien quer durch NRW. 20 Stationen stehen auf dem Programm, vom Auftakt in Heimbach in der Eifel bis zum Abschluss in Minden im Kreis Minden-Lübbecke. Dazwischen machen die FilmSchauPlätze NRW unter anderem im Münsterland, am Niederrhein, im Ruhrgebiet, im Bergischen Land, im Kreis Unna und im Rhein-Erft-Kreis Halt.