Neuer Vorstand Diese Arbeiten stehen im Herbst im Kleingarten an

„Seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich im Kleingarten. Jetzt hat man mich zum ersten Vorsitzenden gewählt“, stellt Andreas Hildebrandt fest. Der Kleingärtnerverein Leibeck verfügt seit einiger Zeit mit dem zweiten Vorsitzenden Siegfreid Rutschka und der Schriftführerin Vera Moser über einen neuen Vorstand, dem Kassiererin Aleksandra Lukasik bereits zuvor angehörte. „Wir möchten neuen Schwung in den Verein bringen“, hat sich Andreas Hildebrandt vorgenommen, der im übrigen zweiter Vorsitzender des Bürgervereins Unterilp ist. „Wir denken an eine Nikolausfeier für die Kinder und Enkel unserer Mitglieder, an einen Neujahrsempfang und ein Sommerfest.“ Dabei freut sich der Vorstand über viele freiwillige Helfer. „Die sind vorbildlich.“