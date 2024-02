Zum Weltfrauentag Ein besonderer Filmabend nicht nur für Frauen

(RP/jün) „Ein Fest für Cineastinnen“ soll es anlässlich des Weltfrauentages Donnerstag, 7. März, ab 19 Uhr im Club in Heiligenhaus an der Hülsbecker Straße geben. Das Filmcafé lädt anlässlich des Weltfrauentages zu einem ganz besonderen Filmabend ein. Zu Gast sind an diesem Abend das Frauennetzwerk und die Gleichstellung der Stadt Heiligenhaus. Gemeinsam präsentieren sie: „Ein Fest für Cineastinnen“. Dann öffnen sich die Türen des Clubs zu einem Abend voller fesselnder Geschichten, mitreißender Emotionen und unvergesslicher Charaktere.